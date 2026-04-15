Svolta nelle indagini sull’episodio avvenuto a Scafati lo scorso 3 gennaio: i carabinieri hanno rinvenuto la pistola utilizzata per ferire un giovane durante una rissa.

Per il 21enne indagato, già accusato di tentato omicidio, è scattata una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere. Contestati anche i reati di ricettazione, detenzione illegale di arma da fuoco e possesso di stupefacenti.

L’arma, compatibile con quella usata quella notte in via De Gasperi, è stata trovata nascosta in un’intercapedine. Insieme, i militari hanno sequestrato anche circa 20 dosi di cocaina, come riportato da “Il Mattino“.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vicenda nacque da una lite all’interno di un bar, degenerata poi all’esterno in una rissa tra più persone. Il 21enne avrebbe esploso un colpo contro un coetaneo, colpendolo mentre era di spalle e ferendolo al fianco.

La vittima, circa 25 anni, fu trasportata all’ospedale di Nocera Inferiore: il proiettile non ha colpito organi vitali.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, sono state condotte tra difficoltà e omertà, ma grazie a testimonianze e immagini di videosorveglianza i carabinieri sono riusciti a risalire al presunto autore.