Preoccupazione a Terzigno, dove è stato segnalato un tentato furto ai danni di una pizzeria situata in via Benedetto Croce.

Ignoti hanno provato a forzare la porta d’ingresso del locale, senza però riuscire ad entrare. Qualcosa li ha messi in fuga, probabilmente l’attivazione del sistema d’allarme, che li ha costretti ad abbandonare il colpo.

Sul caso sono state allertate le autorità. Resta alta l’attenzione tra residenti e commercianti della zona, invitati a segnalare qualsiasi movimento sospetto.