Una tv interamente dedicata alla cittadina angrese 24 su 24. Tra poche settimane sarà ospitata sul mux di Antennatre. Angri24 sarà il primo progetto televisivo multimediale dedicato alla cittadina angrese. Oltre al canale digitale sarà attivo anche un canale streaming dove sarà possibile vedere praticamente ovunque i programmi dell’emittente, che aspira diventare un punto di riferimento per la cittadina. Politica, spot, attualità e tanti nuovi format visibili veramente a tutti. Ampie possibilità di collaborazione per freelance e amatori. Contatti alla Nostra redazione tvisiontv@libero.it oppure antenna3tv@libero.it...