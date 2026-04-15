Operazione dei Carabinieri nell’ambito dell’inchiesta “Rinascita Sarno”: sequestrato a Torre Annunziata il cantiere nautico “Nautica Amitrano srl”.
Il provvedimento, coordinato dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, è scattato a seguito di indagini condotte dai militari del NOE con il supporto tecnico dell’ARPA Campania.
Secondo quanto emerso, l’attività di rimessaggio, verniciatura e riparazione delle imbarcazioni sarebbe avvenuta in assenza delle necessarie autorizzazioni ambientali. Contestati diversi reati, tra cui scarico abusivo di reflui industriali, emissioni in atmosfera senza autorizzazione e gestione illecita dei rifiuti.
Le indagini hanno accertato che i reflui venivano sversati direttamente nel sottosuolo tramite pozzi assorbenti, evitando i processi di depurazione, con conseguente inquinamento. Inoltre, dal 2021 non risulterebbe alcuno smaltimento regolare dei rifiuti prodotti.
Particolarmente delicata la posizione del cantiere, situato fronte mare, con il rischio concreto di contaminazione del tratto costiero tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia.
All’interno dell’area, al momento del sequestro, erano presenti circa 45 imbarcazioni, non sottoposte a vincoli.