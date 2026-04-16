Due ragazzi di 17 anni, entrambi di Angri, sono stati rinviati a processo con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una 15enne. I fatti risalgono alla notte del 16 agosto scorso, dopo un falò sulla spiaggia di Santa Maria di Castellabate.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la giovane – che quella sera aveva assunto alcol e sostanze stupefacenti – sarebbe stata condotta con un pretesto in un’area appartata, nella zona Lago, dove si sarebbe consumata la violenza.

La Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno ha disposto il giudizio immediato per entrambi gli imputati. Alla base della decisione vi sono le dichiarazioni della vittima, ritenute attendibili dal gip, oltre ai riscontri investigativi, tra cui testimonianze e accertamenti medico-legali.

Dopo l’episodio, la ragazza ha raccontato quanto accaduto alla madre, che l’ha accompagnata in ospedale per gli accertamenti e ha sporto denuncia, dando avvio all’indagine, come riportato da “Il Mattino“.

I due indagati hanno respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Tra gli elementi acquisiti agli atti, però, figurerebbe anche un successivo contatto da parte di uno dei ragazzi nei confronti della giovane.

Il processo inizierà dopo l’estate, salvo eventuali richieste di riti alternativi.