Operazione della Guardia Costiera ad Amalfi, dove nella giornata di mercoledì sono stati sequestrati quattro stabilimenti balneari già interessati dal blocco delle proroghe delle concessioni demaniali disposto dal Tribunale Amministrativo Regionale lo scorso dicembre.

Secondo quanto emerso, alcune strutture avrebbero riaperto nonostante il rigetto dei ricorsi presentati dai gestori. I giudici amministrativi avevano infatti già evidenziato diverse irregolarità, tra cui abusi edilizi, ampliamenti non autorizzati e modifiche non conformi rispetto alle concessioni originarie.

Il provvedimento di sequestro si inserisce in un’attività più ampia di controllo sul territorio costiero, finalizzata a garantire il rispetto delle normative demaniali e urbanistiche. Le verifiche proseguiranno anche nei prossimi giorni.