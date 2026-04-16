Brutto incidente nella giornata di ieri a Macerata Campania, in via Matteotti.

Un tir, per cause ancora in fase di accertamento, durante una manovra avrebbe perso il controllo andando a impattare contro il balcone di un’abitazione al primo piano.

L’urto ha provocato seri danni alla struttura: l’angolo del balcone si è frantumato e diversi calcinacci sono caduti sulla carreggiata. Solo per fortuna, in quel momento, non transitavano pedoni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno messo in sicurezza l’area e disposto la rimozione dei detriti. Restano da chiarire le cause dell’incidente.