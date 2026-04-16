Segnalazioni di cinghiali ad Angri, dove nelle ultime ore alcuni residenti hanno avvistato gli animali in diverse zone della città.

In particolare, la presenza è stata registrata in via Monte Taccato e in via Cimitero Vecchio, dove sarebbe stata notata anche un’intera famiglia di cinghiali.

L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno della fauna selvatica nei centri urbani. Si invita alla massima prudenza, evitando di avvicinarsi agli animali e segnalando eventuali avvistamenti alle autorità competenti.