Sdegno e preoccupazione a Conca dei Marini per una serie di episodi di avvelenamento che hanno colpito alcuni gatti negli ultimi giorni.

Secondo le segnalazioni, sarebbero almeno cinque i felini morti in circostanze sospette. In diversi casi gli animali sono stati trovati agonizzanti o già privi di vita nei pressi di abitazioni e giardini.

Le dinamiche fanno ipotizzare l’utilizzo di esche avvelenate o sostanze tossiche lasciate da ignoti. A lanciare l’allarme sono cittadini e proprietari di animali, che parlano di un fenomeno in crescita e chiedono maggiore attenzione e controlli sul territorio.