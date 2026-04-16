Sdegno e preoccupazione a Conca dei Marini per una serie di episodi di avvelenamento che hanno colpito alcuni gatti negli ultimi giorni.

Secondo le segnalazioni, sarebbero almeno cinque i felini morti in circostanze sospette. In diversi casi gli animali sono stati trovati agonizzanti o già privi di vita nei pressi di abitazioni e giardini.

Le dinamiche fanno ipotizzare l’utilizzo di esche avvelenate o sostanze tossiche lasciate da ignoti. A lanciare l’allarme sono cittadini e proprietari di animali, che parlano di un fenomeno in crescita e chiedono maggiore attenzione e controlli sul territorio.

Redazione

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