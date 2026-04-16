Novità sul fronte della tutela del patrimonio culturale nel territorio di Salerno e di Cava de’ Tirreni. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha fatto il punto sugli interventi previsti per il Duomo di Salerno e la Badia di Cava de’ Tirreni, rispondendo a un’interrogazione sullo stato dei lavori.

Il ministro ha evidenziato come ritardi e mancati utilizzi di risorse risalenti al 2016 siano legati a inadempienze dei precedenti governi, ma ha assicurato che si sta procedendo con gli interventi. In particolare, è in fase di definizione l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza del campanile del Duomo di Salerno.

Per quanto riguarda la Badia di Cava, sono stati reperiti circa 400mila euro destinati al restauro e alla valorizzazione del complesso, con attenzione anche alla Cappella di San Gennaro. Ulteriori risorse sono state stanziate per la storica biblioteca dell’abbazia, che custodisce importanti manoscritti e pergamene: oltre 3,5 milioni di euro nel triennio 2025-2027 dal Fondo per la tutela del patrimonio culturale, a cui si aggiungono circa 2 milioni di euro per interventi di efficientamento energetico.

«C’è una diversa sensibilità rispetto al passato nella tutela e valorizzazione del patrimonio», ha sottolineato Giuli, ribadendo l’impegno del Ministero per il rilancio dei beni culturali del territorio salernitano.