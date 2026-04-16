Tragedia nella tarda mattinata lungo la SS18, in territorio di Eboli, nei pressi del Cilento Outlet. Un violento incidente stradale ha causato la morte di Bartolo Ricciardi, 56enne originario di Battipaglia, e il ferimento di altre due persone.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di una Fiat 500 quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una BMW X6 e una Opel Mokka. L’impatto, particolarmente violento, non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e i medici del SAUT, ma per il 56enne non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso. I due feriti, che viaggiavano sugli altri veicoli coinvolti, sono stati assistiti e trasferiti in ospedale per le cure del caso.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Pesanti le ripercussioni sul traffico: la circolazione sulla Statale 18 è rimasta bloccata in entrambi i sensi di marcia per diverse ore, con disagi per gli automobilisti e l’intervento del personale Anas per la gestione della viabilità.