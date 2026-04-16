Sono circa 1800 gli studenti coinvolti nell’edizione 2026 del Festival della Filosofia in Magna Grecia, in corso nel Cilento fino al 24 aprile, tra i territori di Ascea e Vallo della Lucania.
L’iniziativa, ideata da Giuseppina Russo, rappresenta un unicum nel panorama nazionale: un evento interamente dedicato agli adolescenti, che unisce filosofia, esperienza diretta e scoperta del territorio.
Il tema: “Dike, la sapienza della giustizia”
Al centro dell’edizione 2026 c’è il concetto di giustizia, ispirato al pensiero del filosofo Parmenide. La figura di Dike diventa simbolo del passaggio dalla semplice opinione alla verità, offrendo spunti di riflessione attuali su etica, conoscenza e innovazione.
Attività tra filosofia e territorio
Il programma prevede:
- dialoghi filosofici con studiosi e divulgatori
- laboratori espressivi e attività esperienziali
- teatro filosofico e passeggiate tematiche
- incontri tra docenti e studenti
Le attività si svolgono anche in luoghi simbolici come gli scavi di Velia e Paestum, creando un forte legame tra pensiero e patrimonio storico.
Un percorso educativo innovativo
Diretto scientificamente da Annalisa Di Nuzzo, il festival punta a sviluppare pensiero critico e consapevolezza nelle nuove generazioni, attraverso un approccio dinamico e partecipativo.
La manifestazione si concluderà con la performance finale “UN_ANIME”, realizzata dagli stessi studenti, a chiusura di un percorso che intreccia filosofia, cultura e crescita personale.