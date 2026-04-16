Otto persone, tra proprietari, allenatori e guidatori, sono state rinviate a giudizio dal Tribunale di Napoli con l’accusa di maltrattamento di animali e frode in competizioni sportive.

Al centro dell’inchiesta ci sono presunti casi di doping nel mondo delle corse al trotto all’Ippodromo di Agnano, dove i cavalli sarebbero stati sottoposti a sostanze proibite per alterarne le prestazioni.

Secondo quanto emerso, le analisi effettuate dopo le gare avrebbero rilevato la presenza di sostanze come benzoilecgonina, nandrolone e caffeina, ritenute dannose per la salute degli animali.

A rendere nota la vicenda è l’Horse Angels ODV, ammessa come parte civile nel procedimento insieme all’avvocato Laura Mascolo.

Il processo prenderà il via il 19 giugno 2026. Secondo l’associazione, si tratta di un passaggio fondamentale nella lotta contro il doping e il maltrattamento degli equidi nelle competizioni sportive.