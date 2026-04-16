Svolta nel settore automotive in Campania: il 18 aprile 2026 inaugura a Torre Annunziata, all’interno del MaxiMall Pompeii, il Corrado Store, prima concessionaria di auto e moto situata in un centro commerciale.

Il progetto, ideato dal direttore commerciale Corrado Corrado, punta a rivoluzionare il modo di acquistare veicoli, portando il mondo dell’auto direttamente nei luoghi della quotidianità.

Non si tratta di una concessionaria tradizionale, ma di uno spazio compatto e tecnologico, pensato come hub immersivo dove i clienti potranno ricevere consulenze personalizzate e scoprire l’offerta di auto nuove, usate, km0 e ciclomotori.

L’obiettivo è abbattere le barriere classiche del settore, integrando l’esperienza d’acquisto con quella dello shopping e del tempo libero. Il MaxiMall, con i suoi numerosi brand e spazi di intrattenimento, diventa così il contesto ideale per sperimentare questo nuovo modello.

Il taglio del nastro è previsto per il 18 aprile e segna l’avvio di un format innovativo che potrebbe ridefinire il commercio automobilistico a livello regionale.