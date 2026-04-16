Nuovo sviluppo nella rapina alla filiale di Crédit Agricole in piazzale Medaglie d’Oro, al Vomero, a Napoli.

Secondo le ultime indiscrezioni investigative, i rapinatori sarebbero riusciti a fuggire praticando un foro all’interno dell’istituto di credito, utilizzato come via di accesso e successivamente di fuga. L’ipotesi è che il commando si sia dileguato attraverso la rete fognaria, facendo perdere le proprie tracce prima dell’irruzione definitiva delle forze dell’ordine.

In precedenza, i carabinieri avevano già liberato gli ostaggi presenti nella banca, mentre sul posto erano intervenuti anche i militari del Gruppo di Intervento Speciale (GIS) e il procuratore capo Nicola Gratteri.

La fuga attraverso i cunicoli sotterranei confermerebbe una pianificazione accurata del colpo, con modalità che richiamano tecniche già utilizzate in altri assalti a istituti di credito.