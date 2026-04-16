Momenti di forte tensione a Napoli, dove una rapina si è consumata nella tarda mattinata all’interno della filiale di Crédit Agricole in piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Vomero.

Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori – armati – si sarebbero introdotti all’interno dell’istituto di credito poco prima delle 12, prendendo in ostaggio dipendenti e clienti. Non è ancora chiaro se siano entrati dall’ingresso principale o attraverso cunicoli sotterranei.

All’esterno della banca è scattato immediatamente un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine: l’area è stata circondata dai carabinieri, supportati anche dai militari del Gruppo di Intervento Speciale (GIS). Rinvenuta anche un’auto sospetta, un’Alfa Romeo nera con targa di carta, presumibilmente utilizzata per la fuga.

Intorno alle 13:30 è scattata l’irruzione: i militari, con il supporto dei vigili del fuoco che hanno aperto un varco sfondando una vetrata laterale, sono riusciti a entrare e a liberare gli ostaggi.

Sei persone, sotto choc, sono state assistite dal personale sanitario sul posto. Tre di loro avevano accusato malori durante le fasi più concitate, ma le condizioni generali non destano preoccupazione.

Sul luogo è giunto anche il procuratore Nicola Gratteri. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’assalto e individuare eventuali complici.