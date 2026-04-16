Interventi programmati dal 20 aprile tra potature, taglio erba e cura delle aree pubbliche e scolastiche

Nocera Inferiore, Salerno, webtv, Paolo De Maio, agro nocerino sarnese, sestante.tv, 2026, verde pubblico, manutenzione, centro cittadino, decoro urbano, sicurezza, aree verdi

Interventi diffusi nel cuore della città

A Nocera Inferiore è stato affidato il servizio di manutenzione del verde pubblico, con avvio delle attività previsto da lunedì 20 aprile 2026. L’intervento rientra nelle operazioni ordinarie di cura e valorizzazione del territorio e prevede potature, taglio dell’erba e manutenzione delle aree verdi, con particolare attenzione agli spazi maggiormente frequentati. La programmazione interesserà, in una prima fase, tutte le strade del centro cittadino, con interventi mirati a ripristinare condizioni adeguate di decoro e vivibilità.

Scuole e spazi pubblici sotto attenzione

Un focus specifico sarà riservato anche agli edifici scolastici, dove verranno eseguite attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire ambienti più curati e funzionali. Il calendario degli interventi resta suscettibile di variazioni in base alle condizioni meteo o a esigenze operative emergenti, ma l’obiettivo resta quello di assicurare continuità al servizio. L’Amministrazione comunale sottolinea come tali azioni rappresentino un passaggio fondamentale per il decoro urbano, la sicurezza e la piena fruibilità degli spazi pubblici, invitando i cittadini a collaborare e a rispettare le aree interessate.

Al voto. Informazione e comunicazione: due piani distinti che non possono sovrapporsi