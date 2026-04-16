Appuntamento dedicato al futuro economico del Mezzogiorno a Nocera Inferiore, dove venerdì 17 aprile 2026 si terrà un incontro di approfondimento sulla ZES Unica.
L’evento, in programma dalle ore 9:00 alle 13:00 presso la Sala Polifunzionale del Comune (Galleria Maiorino, via Matteotti), rappresenta un momento di confronto tra istituzioni e professionisti sulle opportunità legate alle Zone Economiche Speciali e sul ruolo delle competenze nel nuovo scenario di sviluppo.
Ad aprire i lavori sarà Domenico Romano, presidente dell’ODCEC di Nocera Inferiore. Previsti gli interventi del sindaco Paolo De Maio, del consigliere delegato alla ZES Luciano Passero, del coordinatore della Struttura di Missione ZES Unica Giosi Romano, dell’assessore regionale alle Attività Produttive Fulvio Bonavitacola e del commercialista Francesco Paolo Trapani.
A moderare l’incontro sarà Arturo De Filippis.
L’iniziativa è rivolta a professionisti, imprese e cittadini interessati ai processi di crescita del territorio, con l’obiettivo di favorire un dialogo concreto sulle prospettive di sviluppo del Sud Italia.