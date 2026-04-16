Incidente stradale all’uscita dell’autostrada tra Nocera Inferiore e Pagani, dove si sono scontrati un camion e una Fiat Panda.

Ad avere la peggio è stata l’utilitaria, risultata completamente distrutta nella parte anteriore a seguito del violento impatto.

Al momento non si conoscono con precisione le condizioni delle persone coinvolte né la dinamica esatta dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per gestire la viabilità, che ha subito rallentamenti.

Sono in corso accertamenti per chiarire quanto accaduto.

Redazione