Incidente stradale all’uscita dell’autostrada tra Nocera Inferiore e Pagani, dove si sono scontrati un camion e una Fiat Panda.
Ad avere la peggio è stata l’utilitaria, risultata completamente distrutta nella parte anteriore a seguito del violento impatto.
Al momento non si conoscono con precisione le condizioni delle persone coinvolte né la dinamica esatta dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per gestire la viabilità, che ha subito rallentamenti.
Sono in corso accertamenti per chiarire quanto accaduto.
Redazione