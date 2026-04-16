Svolta strategica per la valorizzazione del patrimonio culturale a Nocera Superiore. La giunta guidata dal sindaco Gennaro D’Acunzi ha approvato l’atto di indirizzo per avviare il percorso di candidatura del Battistero Paleocristiano di Santa Maria Maggiore alla Tentative List dell’UNESCO, primo passo verso il possibile riconoscimento come Patrimonio dell’Umanità.

L’iniziativa punta a trasformare uno dei simboli storici dell’Agro nocerino-sarnese in un volano di sviluppo culturale e turistico, rafforzando l’identità del territorio.

«L’avvio della candidatura rappresenta un passaggio fondamentale per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio storico – ha dichiarato il sindaco D’Acunzi –. È una scelta strategica che apre nuove prospettive di crescita, partendo dalle nostre radici».

L’iter prevede il coinvolgimento di diversi enti istituzionali: oltre al Comune, saranno parte attiva la Parrocchia di Santa Maria Maggiore, proprietaria del bene, la Soprintendenza di Salerno e Avellino, la Regione Campania e il Ministero della Cultura.

Sulla stessa linea l’assessore all’Archeologia, Angelo Padovano: «Proiettiamo Nocera Superiore verso il futuro investendo sulla nostra identità archeologica. Sappiamo che si tratta di un percorso lungo e complesso, ma è nostro dovere avviarlo e sostenerlo con visione e responsabilità».

La candidatura del Battistero si inserisce così in una più ampia strategia di rilancio del territorio, che punta a coniugare tutela, promozione e sviluppo sostenibile.