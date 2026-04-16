Un presunto sistema strutturato di irregolarità legato ai lavori edilizi e al Superbonus 110% è al centro di un’inchiesta che coinvolgerebbe più figure tra Nocera Superiore e comuni limitrofi.

Secondo quanto emerge, al centro della vicenda ci sarebbe un’amministratrice di condominio, ritenuta dagli inquirenti figura chiave nella gestione di un meccanismo che avrebbe riguardato sia lavori privati sia appalti pubblici. Insieme a lei, sotto la lente una società edile, un direttore dei lavori e presunti contatti in ambito politico, come riporta “Le Cronache”.

Il sistema, ancora tutto da verificare nelle sedi giudiziarie, si baserebbe su lavori condominiali con costi lievitati rispetto ai preventivi iniziali, attraverso varianti in corso d’opera, migliorie non previste e computi ritenuti poco chiari. In alcuni casi si ipotizzano anche interventi eseguiti con materiali non conformi o difformi rispetto ai progetti approvati.

Tra gli elementi oggetto di accertamento ci sarebbero anche stati avanzamenti lavori (SAL) ritenuti irregolari, con opere dichiarate come completate ma, secondo le segnalazioni, non realmente eseguite.

L’indagine avrebbe avuto un’accelerazione dopo la presentazione di un esposto dettagliato in Procura, corredato da documentazione fotografica e relazioni tecniche. Parallelamente, l’attenzione si è spostata anche su alcuni lavori pubblici affidati alla stessa impresa, tra cui interventi su edifici comunali.

Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire eventuali responsabilità e verificare l’esistenza di collegamenti tra il settore privato e quello pubblico. L’inchiesta è ancora nelle fasi iniziali e punta a fare luce su un presunto sistema che, se confermato, avrebbe operato per anni sfruttando le opportunità legate agli incentivi edilizi.