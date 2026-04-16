La Nocerina Calcio 1910 è ufficialmente sul mercato. Dopo il fallimento della trattativa con l’imprenditore maltese Joseph Portelli, la proprietà ha confermato l’esistenza di nuovi contatti per la cessione del club.

Attraverso una nota, i soci hanno ribadito che la gestione sarà comunque garantita fino al termine della stagione, assicurando il rispetto di tutte le scadenze economiche necessarie per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Resta però ferma la volontà di cedere la società, anche nell’immediato, qualora si concretizzasse un accordo.

Nonostante l’uscita ormai certa, la dirigenza ha sottolineato il forte legame con la città e con i colori rossoneri, assicurando che tutti gli impegni finanziari saranno onorati. L’obiettivo è chiudere la stagione nel pieno rispetto dei requisiti federali, garantendo così la partecipazione al campionato 2026/2027.

Parallelamente, proseguono le trattative con potenziali acquirenti, portate avanti – si legge – con “massima disponibilità” e nel rispetto della storia e del prestigio del club.

Sulla vicenda è stato informato anche il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, che seguirà da vicino l’evoluzione delle negoziazioni per garantire trasparenza e tutelare gli interessi della tifoseria e della comunità sportiva.