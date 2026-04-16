La chiesa di Marra, contrada scafatese, spesso al centro della cronaca per le lotte di don Ciro de Marco (foto), nel mirino dei vandali. La chiesa della vergine a Marra è stata profanata nella notte tra sabato e domenica. I ladri hanno trafugato le collanine d’oro della Vergine, segni di voto degli abitanti della contrada. Altri segni della profanazione sono ben visibili tra i banchi della navata capovolti dalla furia vandalica, i soldi dell’offertorio mancanti nella conta dei danni e il crocifisso dorato, l’elemento più prezioso...