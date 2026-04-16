Brutto episodio a Pagani, dove nel pomeriggio alcune auto di dipendenti comunali sono state vandalizzate nel parcheggio di via Pittoni.
I veicoli, lasciati in sosta all’interno dell’area, sono stati ritrovati con evidenti danni alla carrozzeria: righe profonde e lineari tracciate lungo le fiancate, segni chiari di un’azione intenzionale.
I proprietari delle vetture hanno immediatamente sporto denuncia alle forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per risalire ai responsabili, come riportato da “Telenuova”. Al vaglio degli investigatori eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona, utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.