Tutto esaurito per la visita di Papa Leone XIV in programma l’8 maggio a Pompei. In poche ore sono andati sold out tutti i posti disponibili per assistere all’evento, sia a sedere che in piedi.

I circa 5mila accessi previsti nei vari settori – inclusi quelli all’interno del Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei e nelle piazze circostanti – sono stati prenotati rapidamente tramite la piattaforma online dedicata.

I biglietti, nominativi e non cedibili, dovranno essere esibiti insieme a un documento d’identità per accedere all’area. All’interno del Santuario, i posti sono stati riservati a persone con disabilità e ammalati.

Proseguono intanto i preparativi per la sicurezza: il Santo Padre percorrerà un lungo tragitto in Papamobile tra le principali strade cittadine fino a piazza Bartolo Longo, dove sarà allestito l’altare per la celebrazione.

L’evento, oltre a richiamare fedeli da tutta Italia, assume un significato particolare: segna il primo anniversario dell’elezione del Pontefice e coincide con i 150 anni dalla posa della prima pietra del Santuario, fondato da Bartolo Longo.