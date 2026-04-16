Grave incidente nella serata di mercoledì a Pontecagnano Faiano, all’uscita dell’autostrada A2, dove intorno alle 22:30 si sono scontrate una Mercedes Classe A e una Fiat 500.

Immediato l’intervento della Centrale Operativa del 118 di Salerno, che ha inviato sul posto un’ambulanza dell’associazione Vo.P.I., attiva sul territorio in convenzione con l’ASL.

Il bilancio è di due feriti. Il più grave è un uomo di 59 anni, politraumatizzato, soccorso e stabilizzato dai sanitari e trasferito d’urgenza in codice rosso all’Ospedale Ruggi d’Aragona. L’altro ferito ha riportato traumi meno seri.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale, impegnata nei rilievi e nella gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti. Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dello scontro.