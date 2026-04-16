Sono 11.546 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 42.523 test esaminati. Il tasso di incidenza e' al 27,15%, lievemente inferiore al dato...

Nasce la Consulta dell'Istruzione scolastica e universitaria e della formazione professionale. E' stata presentata, nell'aula del consiglio comunale, la Consulta dell'Istruzione scolastica e universitaria...