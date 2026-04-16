Prosegue in tribunale il procedimento giudiziario per la morte di Nicola Fusco, il giovane autista deceduto l’8 maggio 2023 dopo la caduta di un autobus turistico in una scarpata lungo via Cigliano, a Ravello.
Nell’udienza preliminare del 15 aprile 2026, davanti al GUP Giandomenico D’Agostino, sono comparsi sette imputati tra dirigenti, funzionari e dipendenti della Provincia di Salerno, accusati a vario titolo di omicidio colposo.
Secondo l’accusa, alla base dell’incidente ci sarebbero criticità legate alle condizioni della strada, tra cui la manutenzione del manto e la presunta assenza di adeguate barriere di sicurezza in un tratto ritenuto particolarmente pericoloso. Un quadro che, se confermato, potrebbe spostare il focus dalle responsabilità del conducente a quelle infrastrutturali, come riporta “Positano Notizie”.
Le perizie tecniche avrebbero inoltre escluso l’alta velocità, ipotizzando invece una perdita di controllo dovuta a un improvviso calo di aderenza tra pneumatici e asfalto in prossimità di una curva.
Il GUP dovrà ora pronunciarsi anche su alcune questioni preliminari, tra cui l’eventuale esclusione del responsabile civile. La prossima udienza è fissata per maggio: al termine di questa fase sarà deciso se rinviare a giudizio gli imputati o disporre il proscioglimento.