Un gol, poi la corsa verso la panchina e un bacio allo striscione dedicato al suo allenatore scomparso. È il gesto carico di emozione di Maria, giovane calciatrice dell’Under 15 della Salernitana, che ha toccato il cuore di tanti.

La ragazza, dopo aver segnato, ha attraversato tutto il campo senza fermarsi nemmeno davanti alle compagne che volevano festeggiare con lei, per raggiungere lo striscione in memoria del suo mister, Alfredo Della Calce, scomparso pochi giorni fa.

Il video, condiviso sui social dalla madre Silvana, è accompagnato dal brano Un sorriso dentro al pianto di Ornella Vanoni e da una dedica semplice ma intensa: «Per te mister Dino, con tutto l’affetto, da Maria».

Della Calce è morto circa una settimana fa a causa di un arresto cardiaco, subito dopo aver guidato le giovani granata nella vittoria contro l’Avellino.

Un gesto spontaneo, pieno di affetto e riconoscenza, che racconta il legame profondo tra allenatore e atleta, andando oltre il campo e il risultato sportivo.