Tragedia ieri mattina a Salerno, dove un uomo ha perso la vita dopo essere precipitato dal sesto piano della sua abitazione in via Schipa.

A lanciare l’allarme è stato un garagista della zona che, dopo aver udito un forte tonfo, è sceso in strada trovando il corpo dell’uomo riverso a terra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

L’uomo, noto imprenditore agricolo, era conosciuto in città. Sull’accaduto sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica della caduta e le cause della tragedia, che ha lasciato sgomenta l’intera comunità.