Arrestato mentre spacciava sul lungomare di Salerno: protagonista un 28enne di nazionalità gambiana, già noto alle forze dell’ordine.
L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri sul Lungomare Trieste, dove gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato, impegnati nei controlli del territorio, hanno notato alcuni movimenti sospetti riconducibili a un’attività di spaccio.
Al momento del controllo, l’uomo ha tentato la fuga, ma è stato bloccato dopo pochi metri.
Dalla successiva perquisizione sono emersi circa 30 grammi di hashish già suddivisi in dosi pronte per la vendita e una somma di circa 195 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita.
Il 28enne è stato condotto in caserma per gli accertamenti e poi arrestato, venendo successivamente trasferito nel carcere di Fuorni.
L’episodio riaccende l’attenzione sul lungomare salernitano, negli ultimi mesi al centro di diverse segnalazioni per presunti casi di spaccio, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Cresce tra cittadini e frequentatori della zona la richiesta di controlli più intensi per garantire maggiore sicurezza.