Sciopero nazionale domani, venerdì 17 aprile, per le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata, delle RSA e dei centri di riabilitazione in tutta Italia.

La mobilitazione, proclamata dai sindacati di categoria, coinvolgerà circa 300mila professionisti tra infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici, medici e personale amministrativo, con una manifestazione prevista a Roma.

Alla base della protesta, il mancato rinnovo dei contratti collettivi: quello AIOP è fermo da otto anni, mentre il contratto ARIS, che riguarda le RSA, non viene aggiornato da quattordici. I sindacati denunciano inoltre una forte disparità rispetto al settore pubblico, con stipendi mediamente inferiori anche di circa 500 euro al mese per figure con le stesse mansioni.

A sottolineare le ragioni della protesta è Antonio Capezzuto, segretario generale della Funzione Pubblica CGIL di Salerno: «È uno sciopero giusto e necessario. Non si tratta di una protesta corporativa, ma della richiesta di dignità per chi ogni giorno garantisce servizi essenziali, spesso con meno diritti e salari più bassi».

I sindacati chiedono con forza il rinnovo dei contratti e il superamento delle disuguaglianze tra sanità pubblica e privata, in un settore ritenuto fondamentale per l’assistenza ai cittadini, in particolare alle fasce più fragili della popolazione.