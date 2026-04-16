Nuove regole per disciplinare la vendita e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari a Sarno. La proposta è stata avanzata nel corso della commissione Attività produttive dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia insieme alle civiche collegate, su iniziativa del consigliere Enrico Sirica.

L’obiettivo è l’adozione di un regolamento comunale che possa coniugare le esigenze del comparto agricolo con la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, in un territorio storicamente legato alla produzione agricola.

«La nostra città vive di agricoltura e del lavoro quotidiano di tante famiglie – ha dichiarato Sirica –. Per questo riteniamo necessario dotare Sarno di uno strumento moderno ed efficace, capace di disciplinare l’uso dei fitosanitari senza penalizzare gli operatori, ma mettendo al centro sicurezza, ambiente e legalità».

La proposta nasce dal confronto con il territorio, raccogliendo da un lato le istanze degli agricoltori e dall’altro le richieste di maggiore tutela da parte dei cittadini.

Secondo il consigliere, regolamentare il settore non significa ostacolare le imprese, ma garantire un quadro normativo chiaro e trasparente: «Solo così possiamo difendere una risorsa fondamentale per l’economia locale e assicurare maggiore serenità alle famiglie».