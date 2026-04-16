Tragedia nella serata di oggi a Sarno, dove un uomo di circa 40 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale. Il sinistro si è verificato intorno alle 21:30 in via San Valentino, nei pressi del mercato ortofrutticolo.
Secondo le prime informazioni, la vittima viaggiava in sella a una moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, è rimasta coinvolta nell’impatto che si è rivelato fatale.
Immediato l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine, giunti sul posto per prestare assistenza e avviare i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, come riporta “Sarno Notizie”.
Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.