Un lieto evento ha caratterizzato la nostra dura giornata di lavoro. Poche ore fa la cicogna si è posata sul tetto della Nostra amata direttrice Lucia Trotta e di Dario Marano. E’ nata la piccola Nicole che ha portato tanta gioia in famiglia e anche nella Nostra redazione. Ciao Lucia sei sempre la migliore direttrice e come mamma non sarai meno