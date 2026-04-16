Ancora rami caduti lungo via Bonifica a Scafati. La situazione torna a destare preoccupazione tra residenti e automobilisti, con diversi tronchi e rami finiti sulla carreggiata e altri visibilmente pericolanti.
Il rischio per chi percorre quotidianamente la strada è concreto: oltre all’intralcio alla circolazione, c’è il timore che altri rami possano cedere improvvisamente, soprattutto in presenza di vento o maltempo.
Si tratta di una criticità già segnalata in passato, legata probabilmente alla mancata manutenzione del verde pubblico.
Redazione