Ancora un incidente sul lavoro a Sicignano degli Alburni, dove un operaio di 48 anni è rimasto seriamente ferito in un cantiere dell’area industriale.

L’uomo, originario di Matera, sarebbe rimasto schiacciato tra due mezzi pesanti durante alcune operazioni di rifornimento. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto. Dopo essere stato stabilizzato, il lavoratore è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Oliveto Citra. Le sue condizioni sono gravi, ma dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nel Salernitano, già scosso nei giorni scorsi dalla morte dell’operaio Vincenzo Romano, deceduto in un impianto di calcestruzzo dopo essere stato colpito da una lastra d’acciaio.