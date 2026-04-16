Operazione contro il narcotraffico internazionale a Nocera Superiore, dove la Squadra Mobile di Salerno ha eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di un autotrasportatore 53enne, ritenuto parte di un’organizzazione criminale attiva tra Spagna e Italia.

L’indagine, coordinata dalle autorità spagnole, ha ricostruito un sistema ben organizzato, operativo almeno dal febbraio 2025, che utilizzava autoarticolati per il trasporto di ingenti quantitativi di stupefacenti destinati al mercato italiano. L’uomo arrestato avrebbe avuto un ruolo centrale, occupandosi direttamente della guida dei mezzi utilizzati per occultare la droga e superare i controlli alle frontiere.

La svolta investigativa risale all’8 settembre 2025, quando le forze dell’ordine spagnole hanno intercettato il camion guidato dal 53enne in un’area di servizio a Girona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati oltre 57 chilogrammi di cocaina e circa 307 chilogrammi di hashish, un quantitativo considerato tra i più rilevanti.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Fuorni, a Salerno, dove resta a disposizione della Corte d’Appello competente per le procedure di estradizione verso la Spagna.

L’operazione rappresenta un duro colpo alle reti di traffico di droga su scala internazionale e conferma la cooperazione tra le autorità europee nel contrasto alla criminalità organizzata.