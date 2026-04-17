Operazione all’alba a Boscoreale, dove i carabinieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, sgomberando 19 unità immobiliari di proprietà comunale occupate senza titolo.

Il blitz, condotto dai militari della stazione locale, si inserisce in un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, che ha acceso i riflettori su un presunto sistema consolidato di occupazioni abusive ai danni del patrimonio pubblico.

Nel complesso risultano indagate 26 persone, accusate – a vario titolo e in concorso – di invasione di immobili destinati a uso commerciale, sottratti alle regolari procedure di assegnazione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati avrebbero forzato gli accessi e sostituito le serrature, mantenendo nel tempo il controllo degli spazi e coinvolgendo in alcuni casi anche familiari nella gestione delle occupazioni.

Al termine delle operazioni, gli immobili sono stati liberati e affidati alla custodia giudiziaria del Comune, che potrà ora procedere alle attività di ripristino e riallocazione secondo le procedure previste.