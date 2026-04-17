Momenti di tensione a Capaccio Paestum, dove ignoti hanno tentato di mettere a segno un furto utilizzando un metodo particolarmente crudele.

I malviventi avrebbero cercato di avvelenare un cane – un Lupo Cecoslovacco – lasciando un boccone contaminato nella ciotola, con l’obiettivo di eliminare l’animale e introdursi indisturbati nell’abitazione.

Il piano, però, non è andato a buon fine. Al rientro, il proprietario si è accorto della presenza del cibo sospetto e ha immediatamente portato il cane dal veterinario per accertamenti. Fortunatamente, l’animale non ha ingerito il boccone ed è in buone condizioni di salute.

Il tentativo di furto è quindi fallito, ma l’episodio ha generato forte preoccupazione tra i residenti della zona, che chiedono un rafforzamento dei controlli per prevenire nuovi episodi simili.