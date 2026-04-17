A un anno dalla tragedia, la città di Castellammare di Stabia ricorda le quattro vittime del crollo della funivia del Monte Faito.
La commemorazione si tiene oggi, venerdì 17 aprile, alle ore 14:30, in coincidenza con il momento in cui si verificò l’incidente, nei pressi della stazione della Circumvesuviana in piazza Unità d’Italia. Durante la cerimonia civile è prevista la deposizione di una corona di fiori.
Nel crollo persero la vita il macchinista Carmine Parlato, 59 anni, la giovane Janan Suliman, 25 anni, e i coniugi britannici Margaret Elaine Winn, 58 anni, e Derek Winn, 65 anni.
Alla cerimonia partecipano il sindaco Luigi Vicinanza, il sindaco di Vico Equense Giuseppe Aiello, il rettore del Santuario di San Michele don Catello Malafronte, una delegazione dell’Ambasciata britannica, oltre ad autorità civili e militari e rappresentanti dell’EAV.
Previsto anche un momento religioso al Santuario di San Michele sul Faito, con una messa alle ore 12 celebrata dall’arcivescovo Francesco Alfano.
«Un’occasione per rinnovare un ricordo che resta vivo e condiviso», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come la tragedia rappresenti ancora oggi una ferita aperta per il territorio.