Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi lungo il sentiero che collega Agerola (località Bomerano) a Furore, in Costiera Amalfitana. Una donna è rimasta ferita durante un’escursione dopo essere inciampata, riportando un grave trauma all’arto inferiore con frattura esposta.

L’allarme è stato lanciato alla Centrale Operativa 118 di Castellammare di Stabia, che ha attivato immediatamente i sanitari e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Il salvataggio

Una volta raggiunta la zona, i tecnici del CNSAS, insieme all’equipaggio del 118, hanno provveduto a stabilizzare la donna. Le condizioni sono apparse delicate: oltre alla frattura, la paziente presentava anche ipotensione e patologie pregresse che hanno complicato il quadro clinico.

Per questo è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso 118 di Napoli. L’equipe tecnico-sanitaria ha recuperato la donna tramite verricello, trasferendola poi d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove è stata affidata alle cure dei medici.