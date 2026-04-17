Scoppia il caso a Castellammare di Stabia: una presunta svolta societaria gela l’ambiente della Juve Stabia. L’imprenditore Francesco Agnello, attraverso la Stabia Capital S.r.l., ha annunciato l’acquisizione del 100% delle quote del club.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, soprattutto alla luce delle tensioni già emerse nelle ultime ore. La tifoseria organizzata e il popolo del web si erano infatti già mobilitati contro l’ipotesi di una cessione all’imprenditore oplontino, manifestando apertamente il proprio dissenso sui social.

Agnello ha presentato l’operazione come un intervento necessario per salvaguardare il futuro della società: «Non potevo restare indifferente di fronte al rischio di far sparire un club della mia terra», ha dichiarato, parlando di un progetto orientato alla stabilità e alla continuità.

Tuttavia, la tempistica dell’annuncio ha alimentato ulteriori polemiche. Solo il giorno precedente, gli amministratori giudiziari avevano avuto interlocuzioni con il fondo Solmate, che avrebbe assicurato di non procedere senza confronto. Nel comunicato diffuso da Agnello, invece, si parla già di closing e si ringraziano i commissari Mario Ferrara e Salvatore Scarpa per il contributo alla trattativa.

Il clima in città resta teso: la “rivolta” social riflette la diffidenza di una parte consistente della tifoseria, preoccupata per il futuro e l’identità del club. L’eventuale nuova gestione dovrà ora affrontare la sfida più complessa: riconquistare la fiducia di un ambiente che, al momento, appare fortemente contrario.