La Juve Stabia ha provveduto al pagamento degli stipendi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2026, saldando le spettanze di calciatori e dipendenti e rispettando le scadenze federali fissate.

Un risultato raggiunto grazie al lavoro degli amministratori giudiziari, Salvatore Scarpa e Mario Ferrara, che hanno coordinato le operazioni in una fase delicata per il club. Determinante anche il contributo di sponsor, partner commerciali e tifosi, il cui sostegno ha consentito di centrare l’obiettivo.

Nonostante il passo avanti, restano alcune incognite per il futuro. L’attenzione è ora rivolta alle prossime scadenze di giugno, legate all’iscrizione al campionato e al pagamento degli stipendi successivi, a partire da marzo. Eventuali ritardi potrebbero comportare penalizzazioni.

Parallelamente proseguono le valutazioni su possibili nuovi acquirenti. Gli amministratori hanno chiarito che verranno prese in considerazione solo proposte in grado di garantire solidità economica e prospettive concrete.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, che ha ribadito la necessità di tutelare il futuro della società: «Serve una proprietà seria, trasparente e affidabile».