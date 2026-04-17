Nuove opportunità di lavoro a Vibonati, dove McDonald’s annuncia l’apertura di un nuovo ristorante e l’avvio delle selezioni per 45 nuove risorse.
L’azienda ha attivato le candidature online per partecipare al McDonald’s Job Tour, l’evento itinerante dedicato al reclutamento del personale, che farà tappa proprio a Vibonati nella prima metà di maggio.
Per candidarsi c’è tempo fino al 26 aprile: gli interessati dovranno compilare un questionario e caricare il proprio curriculum sul sito ufficiale. I profili ritenuti idonei accederanno a una seconda fase con test attitudinali e, successivamente, ai colloqui individuali durante il Job Tour.
Tra i requisiti principali richiesti: capacità di lavorare in squadra, contatto con il pubblico e voglia di mettersi in gioco. McDonald’s sottolinea inoltre che il 95% dei contratti offerti è stabile, con possibilità di crescita professionale grazie a percorsi di formazione strutturati.