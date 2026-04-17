Notte di tensione a Napoli, dove i carabinieri sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli.

Poco prima, un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, si era presentato in ospedale con ferite da arma da fuoco: cinque i colpi che lo hanno raggiunto tra il braccio sinistro, le gambe e la parte bassa della schiena.

Nonostante la gravità dell’accaduto, il 33enne non è in pericolo di vita, ma resta ricoverato in osservazione in attesa di un intervento chirurgico.

Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, l’uomo sarebbe rimasto ferito durante un tentativo di rapina avvenuto nel quartiere Marianella. Tuttavia, il sopralluogo effettuato dai carabinieri nella zona non ha fornito riscontri.

Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e verificare la versione fornita dalla vittima.