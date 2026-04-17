Ancora un incidente sul lavoro nel Salernitano. A Nocera Inferiore, il titolare di un caseificio è rimasto gravemente ferito all’interno della propria attività, riportando la perdita di una gamba.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto incastrato in un macchinario mentre era impegnato nella lavorazione della pasta. Un impatto violento che ha causato danni gravissimi all’arto inferiore. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti.

I soccorsi

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato l’imprenditore in ospedale in condizioni critiche. I medici hanno tentato di salvare la gamba, ma le lesioni erano troppo estese e si è resa necessaria l’amputazione. Nelle ore successive il paziente è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico di reimpianto dell’arto, come riportato da “Il Mattino“.

Attualmente resta sotto stretta osservazione.

Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato tutti gli accertamenti per chiarire le responsabilità e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.