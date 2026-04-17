Polemiche a Nocera Inferiore per la gestione dei parcheggi nell’area dell’ospedale, dove – secondo diverse segnalazioni – anche i cittadini con disabilità sarebbero costretti a pagare la sosta.

A sollevare il caso è la denuncia di alcuni utenti, che puntano il dito contro il servizio affidato alla cooperativa “Agro Parcheggi”. Nonostante l’esposizione del contrassegno H, ai disabili verrebbe comunque richiesto il pagamento, senza eccezioni.

«Ho chiesto informazioni – racconta un cittadino – ma senza ricevere risposte. Mi è stato semplicemente presentato lo scontrino di 1,80 euro». Un episodio che riaccende il dibattito sul rispetto delle normative nazionali, che in molti casi prevedono agevolazioni o gratuità per le persone con disabilità.

Il confronto con altre strutture sanitarie del territorio, come quelle di Salerno, Scafati, Sarno e Pagani, alimenta ulteriormente le critiche, evidenziando differenze nella gestione dei parcheggi ospedalieri.

Oltre alla questione dei pagamenti, vengono segnalate anche irregolarità nell’utilizzo degli stalli riservati, spesso occupati da veicoli senza contrassegno.

I cittadini chiedono ora verifiche da parte di Comune, Asl e forze dell’ordine, affinché venga fatta chiarezza sulla gestione dell’area e sul rispetto delle regole. Una vicenda che solleva interrogativi non solo amministrativi, ma anche di equità e rispetto dei diritti.