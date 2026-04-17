Sabato 18 aprile lo stadio Francesco d’Assisi di Nocera Inferiore ospiterà il Nocera Sprint Festival – “Il più veloce della provincia di Salerno”, appuntamento dedicato all’atletica leggera giovanile e alle società sportive del territorio.
Il programma prevede gare promozionali per diverse categorie, dagli esordienti fino agli assoluti, con prove di velocità, mezzofondo e concorsi come salto in alto, lungo e lancio del giavellotto.
Tra le competizioni più attese, gli 80 metri Cadetti/e e i 100 metri Allievi/e, che decreteranno il titolo simbolico di atleta più veloce di Nocera.
Il ritrovo è fissato alle ore 14, con inizio delle gare alle 15. Il programma potrà subire variazioni in base al numero degli iscritti.
L’evento rappresenta un’importante occasione di sport e aggregazione, valorizzando i giovani talenti dell’atletica della provincia di Salerno.