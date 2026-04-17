Una domenica pomeriggio trasformata in un incubo a Pontecagnano Faiano, dove una giovane coppia ha denunciato un grave episodio legato alla vendita di prodotti alimentari scaduti.

I fatti risalgono al 23 marzo, quando alcuni dolciumi – tra cui caramelle, zucchero filato, snack e bibite – acquistati in un negozio della zona sono stati consumati da una donna e dalle sue due nipotine. Poco dopo, tutte e tre hanno accusato forti dolori addominali, vomito e diarrea, rendendo necessario il ricorso prima alla guardia medica e poi al pronto soccorso dell’Ospedale Ruggi d’Aragona.

Insospettiti dall’accaduto, i familiari hanno controllato le confezioni dei prodotti, scoprendo che risultavano scaduti da almeno un mese, in alcuni casi anche da oltre sessanta giorni.

La coppia ha quindi presentato un esposto ai NAS Carabinieri e all’Asl competente, allegando fotografie e documentazione a supporto della denuncia.

Sebbene non siano stati ancora rilasciati referti definitivi di intossicazione, il sospetto è che i malori siano riconducibili proprio al consumo degli alimenti scaduti. Sulla vicenda sono ora in corso accertamenti da parte delle autorità sanitarie e investigative.