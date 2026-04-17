Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, candidato alla presidenza della Provincia di Salerno, lancia la sfida al competitor di centrosinistra Parente in vista del voto previsto a inizio maggio.
Aliberti chiede un confronto diretto e pubblico sui temi chiave per il territorio: «La campagna elettorale non può ridursi a un gioco di numeri. Serve un dibattito vero su viabilità, edilizia scolastica, ambiente e su tutte le questioni che riguardano il futuro della provincia».
Il primo cittadino ha rivolto un invito esplicito al sindaco di Bellosguardo, sottolineando la necessità di garantire agli amministratori locali un voto libero da logiche di appartenenza: «Dobbiamo consentire a sindaci, consiglieri e assessori di scegliere senza condizionamenti calati dall’alto».
Nel mirino anche le dinamiche politiche più ampie, con un riferimento alle recenti vicende regionali e alla campagna elettorale in corso a Salerno. Aliberti ha ribadito l’importanza di eleggere un presidente capace di rappresentare l’intero territorio provinciale, dalle aree interne alla fascia costiera.
«È fondamentale un confronto pubblico prima del voto – ha concluso – per garantire una scelta realmente democratica e orientata all’interesse del territorio, evitando che Palazzo Sant’Agostino diventi un luogo da occupare anziché da amministrare».