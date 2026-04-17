È caccia all’uomo a Napoli dopo la clamorosa rapina avvenuta nella giornata di ieri alla filiale di Crédit Agricole in piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Vomero.

Almeno tre i banditi entrati in azione: dopo aver forzato e svuotato numerose cassette di sicurezza, si sono dati alla fuga utilizzando un passaggio sotterraneo, dileguandosi attraverso le fogne e facendo perdere le proprie tracce.

Momenti di grande tensione durante il colpo: circa 25 persone tra dipendenti e clienti sono state tenute in ostaggio all’interno dell’istituto di credito. I rapinatori, con il volto coperto da maschere – secondo alcune testimonianze simili a volti di attori cinematografici – hanno agito con decisione e rapidità.

Ancora da quantificare il bottino, che potrebbe essere molto ingente, considerando il numero di cassette di sicurezza violate. Il contenuto, come noto, è conosciuto esclusivamente dai titolari.

In serata, diverse centinaia di clienti si sono radunate davanti alla banca per avere notizie sui propri beni, mentre proseguono le indagini delle forze dell’ordine per identificare i responsabili e ricostruire nel dettaglio la dinamica del colpo.