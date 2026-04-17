Annunciato il ripristino della linea SITA tra la Costiera Amalfitana e l’Università degli Studi di Salerno, con collegamento diretto verso il campus di Fisciano.

La decisione è stata comunicata in sede di Consiglio regionale della Campania, dopo le ripetute richieste avanzate negli ultimi anni da studenti e lavoratori pendolari, penalizzati dalla sospensione del collegamento e costretti a cambi intermedi a Salerno.

La riattivazione della tratta, operata da SITA Sud, punta a ridurre i disagi legati agli spostamenti quotidiani lungo un’area già complessa dal punto di vista della viabilità, anche a causa delle criticità sulla SS163 Amalfitana.

Il vicepresidente del Consiglio regionale, Giuseppe Fabbricatore, ha definito il provvedimento «una risposta concreta alle esigenze di mobilità del territorio», ringraziando anche il vicepresidente della Regione e assessore ai Trasporti Mario Casillo per la collaborazione istituzionale.

Secondo quanto emerso, il ripristino del collegamento rappresenta un intervento strategico per garantire maggiore accessibilità al polo universitario e migliorare la rete dei trasporti per studenti e lavoratori della zona.