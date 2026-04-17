La città di Salerno si prepara ad accogliere l’undicesima edizione della “Salerno Corre”, gara competitiva nazionale di 10 km organizzata dalla ASD Atletica Salerno, guidata da Ruggero Gatto.

L’appuntamento è fissato per domenica 19 aprile, con partenza e arrivo da Piazza della Libertà a partire dalle ore 8:30. Attesi circa 1200 atleti provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di 96 società sportive, con partecipazioni da diverse regioni tra cui Sicilia, Lazio, Emilia Romagna e Piemonte.

Tra i partecipanti spiccano storie simboliche: l’atleta più anziano è l’80enne Gerardo Tarantino, mentre tra le donne gareggerà la 77enne Chiara Farano. La più giovane è invece la 15enne Mariarca Cecere.

L’evento non sarà solo sport, ma anche momento di condivisione e inclusione. Sabato 18 aprile, alle 16:30, aprirà il Villaggio Eventi sempre in Piazza della Libertà, cuore organizzativo della manifestazione dove gli atleti ritireranno i pettorali e vivranno l’atmosfera pre-gara.

La competizione sarà anche occasione per raccontare storie di grande valore umano: durante la gara verranno girate alcune scene del sequel del docufilm “Vamos. Storia vera di un sogno”, dedicato all’esperienza dei fratelli Dario e Franco Leo. Proprio Dario Leo sarà presente e spingerà un atleta in carrozzina, simbolo di inclusione e determinazione.

A tutti i partecipanti che taglieranno il traguardo sarà consegnata una medaglia ispirata al Giardino della Minerva, uno dei luoghi più rappresentativi della tradizione culturale salernitana.